В России появился седан Kia Pegas за 2,15 млн рублей

Один из дилеров Санкт-Петербурга начал прием предзаказов на седан на Kia Pegas, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость модели 2022 года выпуска составляет 2 млн 150 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Российским покупателям предлагаются автомобили с 1,4-литровым двигателем мощностью 95 л.с., который работает в сочетании с 4-диапозонным «автоматом». В оснащение Kia Pegas входят передние и боковые подушки безопасности, кондиционер, мультимедийная система, парктроник, камера заднего вида, люк в крыше, ESC. Длина седана составляет 4300 мм, колесная база равна 2570 мм.

Напомним, Kia Pegas изначально был предназначен для Китая, но затем появился и на других рынках под названием Soluto. Седан дебютировал в 2017 году, его производство налажено в Поднебесной на заводе совместного предприятия Dongfeng Yueda Kia.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», один из российских дилеров привез из Казахстана обновленный кроссовер Kia Seltos. Официально эта модель в настоящее время на российский рынок не поставляется. Стоимость автомобилей 2023 года выпуска составляет 2 млн 550 тыс. рублей. Российским покупателям кроссовер предлагается с 2-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 149 л.с., который работает в сочетании с вариатором и передним приводом.

Фото: www.autohome.com.cn