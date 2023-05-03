OMODA показала спорт-седан S5 GT, который появится в России

Китайская марка OMODA показала спортивный седан S5 GT, который появится в России. В настоящее время цены на обычный седан OMODA S5 стартуют с 2,16 млн рублей, а топ-версия с турбомотором обойдется в 2,47 млн рублей. Модификация GT очевидно станет самой дорогой в линейке, пишет портал Motor.ru.

Новый OMODA S5 GT почти в точности повторяет китайский Chery Arrizo 5 GT образца 2022 года. Изменения связаны с ребрендингом и появлением противотуманных фар. В нашей стране «заряженный» седан появится в июле, ожидаемая техника – связка турбомотора 1.5 и вариатора.

Спорт-седан получит оригинальный интерьер с объединенными под стеклом экранами приборной панели и медиасистемы. Другие вероятные отличия версии GT – яркий декор, а также расширенный набор стандартного оборудования.

Напомним, бренд OMODA вышел на российский рынок в октябре 2022-го, а первой моделью стал компактный кроссовер C5, который доступен как с передним, так и полным приводом, а также с двумя типами силовых агрегатов.

Как говорит заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков, OMODA позиционирует себя как бренд, выпускающий современные молодежные автомобили с футуристичным дизайном экстерьера и интерьера, чем модели и будут привлекать именно молодую аудиторию. Безусловно, это создаст внутреннюю конкуренцию как с более массовыми автомобилями Chery, так и с премиальными EXEED, но в совокупности все эти бренды перекрывают потребности основных сегментов потребителей, что обеспечит им большой рост доли рынка.

Фото: OMODA