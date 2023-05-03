Правительство утвердило перечень дополнительных мер поддержки развития электротранспорта

Правительство РФ утвердило перечень дополнительных мер поддержки развития отрасли электротранспорта и созданию необходимой для нее инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, один из блоков перечня, состоящего из 29 мероприятий, посвящен развитию инфраструктуры. Так, Минэнерго, Минэкономразвития и региональные власти должны будут разработать методические рекомендации по реализации программы субсидирования быстрых зарядных станций. Эта работа будет проведена на основе опыта 12 регионов, участвовавших в пилотном проекте. Благодаря господдержке в 2022 году там было открыто 439 зарядных станций. В 2023 году число субъектов, участвующих в таких пилотах, выросло до 34-х.

Кроме того, Минстрою, Минэнерго и Ростехнадзору поручено оценить целесообразность обязательной установки зарядных станций при строительстве общественных зданий и многоквартирных домов. Также планируется предоставить гражданам возможность устанавливать медленные зарядные станции в подземных или наземных паркингах многоквартирных домов без обращения в энергокомпании. Жильцы смогут использовать их ночью, когда в домовых сетях есть избыток энергомощностей.

Также Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС должны выработать дополнительные варианты отсрочки оплаты стоимости технологического присоединения заправочных станций к электрическим сетям.

Еще один блок мер касается стимулирования использования электрокаров гражданами и бизнесом. Минтранс, Минэкономразвития, Минэнерго, Минцифры и Минфин должны будут представить предложения по субсидированию агрегаторов такси и каршеринга, что позволит снизить стоимость поездок для пользователей, выбирающих электромобили.

В перечне дополнительных мер также содержится предложение о пересмотре стоимости ОСАГО для владельцев электромобилей, эксплуатируемых в такси и каршеринге. Минфин, Банк России и Российский союз автостраховщиков проведут анализ аварийности электрокаров и на его основе подготовят соответствующие предложения.

Кроме того, Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин представят предложения по увеличению финансовой поддержки программ стимулирования спроса на электромобили в связи с ростом интереса автовладельцев к данному виду транспорта.

Напомним, ранее правительство РФ предоставило право бесплатного проезда по платным федеральным трассам для электромобилей с 1 марта 2023 года. Механизм подготовлен Минэкономразвития совместно с государственной компанией «Автодор». Разработан порядок бесплатного проезда для владельцев (физических лиц) электромобилей как отечественного, так и зарубежного производства до конца 2023 года. На электромобиле можно будет проехать по автомобильным дорогам М-1 «Беларусь» (включая «Обход Одинцова»), М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 Москва – Нижний Новгород –Казань, Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД). Для примера: проезд по трассе М11 от Москвы до Санкт-Петербурга в будний день на легковом транспорте без транспондера обойдется в среднем около 2000 рублей, из столицы до Ростова-до-Дону при таких же параметрах чуть меньше – 1925 рублей.

«Для того, чтобы получить право бесплатного проезда на период проведения эксперимента, владельцу электромобиля необходимо обратиться в офис поддержки пользователей ООО «Автодор – Платные Дороги». А также предъявить документы, подтверждающие, что электромобиль оснащен исключительно электрическим двигателем и предоставить транспондер T-pass. Транспондер T-pass – это электронное средство регистрации проезда, эмитированное ООО «Автодор – Платные Дороги». В случае отсутствия такого транспондера, его можно приобрести или взять в аренду», – рассказал заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

Статус «Электромобиль» позволит бесплатно проезжать через пункты взимания платы и рамки «Свободного потока». Оператор будет вести мониторинг соблюдения условий эксперимента в течение всего срока его проведения.

«При нарушении правил акции с лицевого счета пользователя будет списана полная стоимость проезда, а его транспондер будет отключен от акции без возможности повторного участия для указанного пользователя», – пояснил заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Константин Макиев.

Фото: АВТОСТАТ