Кроссовер Suzuki XBee появился на российском рынке

На российском авторынке появился компактный кроссовер Suzuki XBee, который официально в нашу страну не поставляется. Как пишет «Газета.Ru», большинство объявлений о продаже этой модели с правым расположением руля опубликовано дилерами с Дальнего Востока.

Так, за машину с 1-литровым бензиновым двигателем мощностью 99 л.с., автоматической коробкой передач и системой полного привода продавец из Хабаровска просит 1 млн рублей. Аналогичный автомобиль у владивостокского дилера стоит на 500 тыс. рублей дороже.

В оснащение модели, помимо прочего, входят четыре подушки безопасности, круиз-контроль, центральный замок парктроники, электростеклоподъемники, аудиосистема, кондиционер, тонированные стекла, легкосплавные диски и др.

Кроссовер Suzuki XBee построен на базе модели Hustler, которая входит в десятку самых популярных кей-каров японского рынка. Длина модели составляет 3760 мм, ширина – 1670 мм, высота – 1705 мм, колесная база равна 2435 мм. Салон рассчитан на четырех пассажиров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры начали продавать компактные минивэны Suzuki Solio и Solio Bandit, которые официально в нашей стране не представлены. Автомобили предлагаются в двух версиях, которые отличаются дизайном оптики, переднего бампера и решетки радиатора.

Фото: Suzuki