В последнюю неделю апреля было продано рекордное за год количество автомобильной техники

За период с 24 по 30 апреля (17-я неделя) 2023 года в России было реализовано 24 719 новых автотранспортных средств. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, этот показатель является рекордным за последний год.

Более высокие объемы продаж автотранспортных средство наблюдались с 7-й по 9-ю недели прошлого года (свыше 30 тыс. шт.), а начиная с 10-й недели (14 – 20 марта 2022-го) они всегда были меньше. Наибольший результат с тех пор был зафиксирован только по итогам 13-й недели 2023 года – 23 817 экземпляров.

Что касается итогов последней недели апреля (17-й по счету), то 78% реализованной за этот период автомобильной техники пришлось на легковые автомобили (19 330 шт.). 13% принадлежит грузовикам (3 182 шт.), порядка 8% – относится к LCV (1 890 шт.). Оставшиеся более 1% – это автобусы (317 шт.).

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ