Южная Корея ограничила поставки автомобилей в Россию

Южная Корея ввела жесткие ограничения на экспорт автомобилей в Россию и Белоруссию, которые вступили в действие с 28 апреля 2023 года. При этом в Министерстве промышленности отмечают, что пока эмбарго коснулось автомобилей стоимостью более 50 тыс. долларов и запчастей к ним. Однако в будущем не исключен и полный запрет на экспорт автомобилей южнокорейского производства в Россию, пишет портал Autonews.ru.

В настоящий момент автомобили Hyundai и Kia официально в нашу страну не поставляются. Некоторые модели завозят дилеры и частные лица по параллельному импорту. Напомним, в марте 2022 года остановил работу российский завод Hyundai Motor в Санкт-Петербурге, а в сентябре сборку автомобилей Hyundai и Kia прекратил калининградский «Автотор».

О том, какие автомобили появятся на российском рынке - читайте в «Календаре новинок».

Фото: «Автотор»