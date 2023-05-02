Пять китайских марок поменяли цены на автомобили в течение апреля

За весь апрель 2023 года изменение цен на новые автомобили произошло у пяти производителей из КНР. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные мониторинга сайта «Цена Авто», у некоторых брендов этот процесс затронул весь модельный ряд, а у других – отдельные модели или их комплектации.

Так, вся линейка кроссоверов Chery прибавила в цене 40 – 80 тысяч рублей или 1,8 – 2,4%. В свою очередь, кроссовер OMODA C5 стал дороже на 80 тысяч рублей (плюс 2,6 – 3,3%).

А вот автомобили марки Voyah подорожали намного существеннее: если гибридный кроссовер Free EVR получил прибавку в 200 тысяч рублей (+2,7%), то его полностью электрическая версия (Free EV) – в 900 тысяч (+11,3%). Но сильнее всего вырос в цене гибридный 7-местный минивэн Voyah Dream PHEV в единственной комплектации Executive – на 1 миллион рублей (+12,1%).

Компания Changan в апреле дважды повышала стоимость своих автомобилей, в результате чего кроссовер CS35PLUS стал дороже на 0,9%; CS55PLUS – на 1,1 – 1,2%; а CS95 – на 1,3%. Другие модели Changan подорожали сильнее: кроссовер UNI-K – на 1,2 – 5,4%; лифтбек UNI-V – на 3,8%; кроссовер CS75 – на 3,8 – 4,2%; а купе-кроссовер CS85COUPE – на 6,4%.

Haval поменял цены на свой бестселлер – кроссовер Jolion. И это коснулось пяти из семи имеющихся комплектаций модели. Так, две из них прибавили в цене 20 тысяч рублей (плюс 0,9 – 1,0%), одна – 30 тысяч (+1,2%), а еще одна – 100 тысяч (+5,0%). И только в одном исполнении Haval Jolion подешевел на 10 тысяч рублей (-0,4%).

Полный список автодилеров различных марок по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОСТАТ