Рассекречен новый кроссовер LADA семейства X-cross

АВТОВАЗ тестирует в Тольятти прототип кроссовера FAW Bestune T55, который может стать очередной моделью, чья производство будет налажено под брендом LADA на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал Motor.ru со ссылкой на свои источники. Ожидаемое название 4,4-метрового переднеприводного кроссовера – LADA X-cross 3 или LADA X-cross 4. Одним из конкурентов новинки станет соразмерный «Москвич 3».

Исходный FAW Bestune T55 вышел на китайский рынок в 2021 году, а до России добрался меньше месяца назад. Он создан на модульной платформе со стойками McPherson спереди и полузависимой балкой сзади. Полного привода у модели не предусмотрено, даже в Поднебесной она предлагается с единственным 1,5-литровым турбомотором и 7-ступенчатым «роботом». Цены на FAW Bestune T55 стартуют с 2 млн 289 тыс. рублей. Однако президент АВТОВАЗа Максим Соколов пообещал стремиться к тому, чтобы модели LADA, которые планируется выпускать совместно с китайскими партнерами, были дешевле их импортных аналогов. По его словам, это можно сделать благодаря компенсации утильсбора, которую АВТОВАЗ рассчитывает получить по мере локализации производства таких автомобилей. Пространство для снижения цен есть, ведь тот же FAW Bestune T55 предлагается только в богатых комплектациях.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в рамках прошедшей недавно в Сочи дилерской конференции АВТОВАЗ продемонстрировал ее участникам новый кроссовер LADA X-cross 5, который является перелицованной версией китайского FAW Bestune T77. Производство новинки начнется на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в июне 2023 года.

«Мы предполагаем, что кроссовер LADA X-cross 5 будет представлен в ценовом диапазоне от 1,8 до 2 млн рублей, что, возможно, позволит успешно запустить новый автомобиль в линейке LADA. По нашему мнению, развести этот автомобиль с его китайским аналогом потенциально вероятно за счет преимуществ локальной сборки и, конечно, его комплектации», – рассказала агентству «АВТОСТАТ» коммерческий директор ГК «ТрансТехСервис» Юлия Бубнова.

По мнению руководителя дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Дениса Решетникова, скорее всего, в отечественном кроссовере будут присутствовать не все опции, которые есть в китайском. Соответственно, цена LADA X-cross 5 будет стоить существенно ниже – хотя бы для того, чтобы стимулировать продажи автомобиля в рамках программ господдержки.

В свою очередь, шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто надеется, что по договоренности с китайским производителем, родственная модель с шильдиком FAW с российского рынка уйдет. А за счет российской сборки и постепенной локализации LADA X-cross 5 будет стоить дешевле своего китайского близнеца (ныне 2,1 – 2,4 млн руб.).

О перспективах нового кроссовера LADA X-cross 5 на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: FAW