АВТОВАЗ с 1 мая 2023 года повысил цены на LADA Granta и Niva Travel

АВТОВАЗ с 1 мая 2023 года повысил цены на автомобили семейства LADA Granta и внедорожник LADA Niva Travel. Это выяснили специалисты сайта «Цена Авто», отметив при этом, что удорожание не коснулось внедорожника LADA Niva Legend и его коммерческих версий.

Так, с мая минимальная стоимость LADA Granta составляет 692,3 тыс. рублей, ее кросс-версии – 837,9 тыс. рублей, а «заряженной» Drive Active – 827,9 тыс. рублей. Коммерческие «Гранты» теперь оцениваются следующим образом: бортовая платформа – от 1 млн 048 тыс. 900 рублей, фургон – от 1 млн 089 тыс. 900 рублей. Внедорожник LADA Niva Travel доступен уже от 1 млн 042 тыс. 900 рублей, а LADA Niva Legend по-прежнему предлагается покупателям от 821,9 тыс. рублей.

Как заявил ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов, сейчас уровень себестоимости автомобилей LADA достаточно высок из-за глубокой степени локализации, поскольку у местных предприятий себестоимость производства комплектующих оказывается выше, чем у глобальных поставщиков, в силу меньших объемов выпуска. При этом общий рост цен на автомобили LADA в текущем году не превысит прогнозируемый уровень инфляции в стране в 2023 году.

Между тем, в мае 2023 года АВТОВАЗ установит для дилерской сети максимально допустимые цены на продажу автомобилей LADA. По словам главы АВТОВАЗа, в случае превышения потолка цен компания будет вводить санкции против дилеров, вплоть до расторжения контрактов. Как отметил М.Соколов, фиксировать конкретную стоимость автомобиля у дилеров компания не может, однако законодательство позволяет установить потолок цен.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОСТАТ