Западные автоконцерны ограничивают работу своих приложений в России

Западные автопроизводители ограничили функционал своих приложений для российских пользователей. Как пишет газета «Известия», проблема коснулась, в частности, владельцев Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault. Теперь они не могут дистанционно разблокировать двери автомобиля, запустить двигатель, посмотреть остаток топлива, а также обновить программы, контролирующие работу мотора, ABS и тормозной системы, подтвердили представители отрасли. Кроме того, производители машин оставили дилеров без софта, который позволял узнавать об отзывных кампаниях при выявлении технических недостатков.

«По состоянию на март 2023 года из России ушло около четырех десятков автомобильных брендов, которые присутствовали на рынке в марте прошлого года, а пришло – около 10 новых марок. При этом некоторые бренды, которые в 2022 году были в тени, сейчас начнут активно расти. Например, складские запасы Changan этой весной значительно выше прошлогодних. Повлияют на положительную динамику продаж и новые марки, которые локализуются в России, – в частности, Kaiyi, уже наполняющий склады дилеров. Думаю, что по итогам года объем продаж автомобилей в целом по России может вырасти на 10-15% по отношению к прошлому году», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» директор по развитию ГК «Прагматика» Александр Шапринский.

Фото: Hyundai