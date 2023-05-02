«БорисХоф» открывает новое подразделение по продаже электромобилей

Компания «БорисХоф» (ранее – Inchcape) открыла новое подразделение по продаже и комплексной поддержке электромобилей. Электрический» суббренд получил название – «БорисХоф Вольт», сообщает пресс-служба дилера.

Первый автосалон ГК «БорисХоф», специализирующийся на электрокарах, открылся на западе Москвы. Сейчас он сконцентрирован на продаже электромобилей из Китая, а также других стран. Бренды, которые уже представлены или появятся в дилерском центре в самое ближайшее время, – Hongqi, Zeekr, Lynk&Co, Tesla, HiPhi, LiXiang и др.

Как отмечается, миссией команды «БорисХоф Вольт» является не просто продажа автомобилей на электрической тяге, но и популяризация этого инновационного транспорта в России. «БорисХоф» также вносит свой вклад в развитие зарядной инфраструктуры – на всех локациях дилерских центров Группы компаний уже установлены или запланированы в ближайшей перспективе зарядные станции.

Фото: ГК «БорисХоф»