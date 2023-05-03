Вышел новый справочник «Автомобильный рынок России – 2023»

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» выпустило свой очередной справочник «Автомобильный рынок России – 2023». Это ежегодное издание, которое является уже двадцать первым по счету. Традиционно справочник посвящен итогам прошедшего года, содержит аналитику и статистику по всем важным сегментам рынка, а также по производству автомобилей и состоянию российского автопарка.

Каждый год мы выпускаем этот объемный справочник в новом цвете. У нас уже были издания с красными и синими обложками, был даже черный – в 2020 году из-за ситуации с COVID-19. Тогда мы думали, что это худший год в истории авторынка, но события 2022 года показали, что мы ошибались. Потому что 2022 год принес с собой новые, еще более трудные квесты: санкции недружественных России государств повлияли на автопром и экспорт, нарушили логистику по поставкам автомобилей и запчастей, создали условия для ухода целого ряда европейских и японских брендов с нашего рынка и приходу новых игроков из КНР, продолжили оказывать негативное влияние на рост цен, познакомили нас с механизмами параллельного импорта. Это был год полной трансформации автомобильного бизнеса в России, особенно дилерских сетей.

Наш новый справочник мы «обернули» в обложку с оттенками зеленого цвета: зеленый – цвет надежды, цвет весенних сочных красок и пробуждения природы. Темно-зеленый - потому что, конечно, все совсем непросто. Мы все уже поняли, что ничего не закончится, не рухнет, россияне не вернутся в каменный век и не откажутся от владения автомобилями, они не станут ходить пешком. Просто пришлось оставить привычные рельсы в работе автопроизводителей, дистрибьюторов и дилеров и начинать активно внедрять новые формы, искать новых партнеров и поставщиков в обход существующих санкций, понадобилось внедрять новые инструменты.

В ответ на возникшие угрозы (на дефицит автомобилей в салонах, небывалый рост цен, остановки автомобильных производств, уход одних брендов и усиление доли присутствия других, сложности с осуществлением банковских операций, падение рынка автокредитования и многое другое) лидеры авторынка перестроили свою работу и показали, как можно приспособиться к новым условиям.

Агентство «АВТОСТАТ» в 2022 году тоже пошло на некоторые изменения в своей работе. Объединив усилия с АО «Электронный паспорт», наши эксперты сумели перестроить свою работу и стали поставлять на рынок еще более оперативную и более детализированную информацию.

Наш новый справочник «Автомобильный рынок России – 2023» к вашим услугам! Заказывайте его, изучайте цифры, задавайте вопросы, вносите свои замечания и предложения – специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» всегда на связи.

Мы готовы и дальше рассказывать вам об истинном положении дел на рынке, готовы разрабатывать для вас новые продукты, которые помогут лучше ориентироваться в происходящем!