Горьковский автозавод ушел на майские каникулы

Горьковский автозавод приостановил производство на время планового корпоративного отпуска, который продлится со 2 по 5 мая. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе ГАЗа, добавив, что отдельные подразделения предприятия будут функционировать, чтобы провести запланированное на эти дни сервисное обслуживание оборудования, ремонтные и пуско-наладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства.

По итогам первого квартала 2023 года в России было продано 9269 легких коммерческих автомобилей марки ГАЗ, что на 25,2% меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате ГАЗ остается безусловным лидером российского рынка LCV с долей 56,6%.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: ГАЗ