Премиальные автомобили Hongqi официально приходят в Россию

Китайский автоконцерн FAW Group выводит на российский рынок премиальный бренд Hongqi. Уже в мае в продажу поступят четыре модели Hongqi: полностью электрический полноприводный внедорожник E-HS9, седан премиум-класса H9, полноприводный внедорожник премиум-класса HS5 и седан премиум-класса H5 New. Цены и комплектации будут объявлены позже, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Премиальный седан Hongqi H9 отличают мягкий гибридный двигатель (2,0Т + 48V), подвеска с интеллектуальной системой управления амортизаторами, 7-ступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением (DCT), задний привод, скрытые наружные дверные ручки, системы помощи водителю, двухцветный дизайн кузова.

Полностью электрический внедорожник Hongqi E-HS9 оборудован полным приводом (4WD) и двумя двигателями мощностью 160 кВт и 245 кВт. Время разгона до 100 км/ч – 4 секунды. Запас хода составляет 510 км (цикл NEDC), сверхбыстрая 10-минутная зарядка позволяет проехать 100 км. Конструкция машины также включает в себя регулируемую пневмоподвеску с интеллектуальной системой управления амортизаторами. В отделке используются высококачественные материалы, автомобиль также оснащен системой контроля качества воздуха в салоне, 10 подушками безопасности, матричными светодиодными фарами.

Эксклюзивным дистрибьютором и единственным представителем премиальной марки Hongqi в России является ООО «ФАВ – Восточная Европа» – дочерняя компания FAW в РФ. Первые дилерские центры Hongqi откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону.

Фото: Hongqi