Новый Haval H9 ожидается в России в 2024 году

Китайская компания Haval ведет разработку рамного внедорожника H9 нового поколения, премьера которого состоится в ближайшее время. Ожидается, что новый H9 доберется до российского рынка в 2024 году, пишет издание «За рулем».

Haval H9 нового поколения получит раму от пикапа Great Wall Shanhai Poer, который, в свою очередь, является соплатформенником внедорожника Tank 500. При этом H9 будет значительно крупнее нынешнего: длина кузова может превысить 5,2 м, в то время как внедорожник текущего поколения недотягивает до 4,9 м.

Линейка двигателей нового Haval H9 будет включать в себя дизель мощностью 186 л.с. и бензиновый ДВС от Haval Dargo мощностью 252 л.с. Однако нельзя исключать, что Haval H9 также может получить 3-литровый V6 от Tank 500.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», китайский автоконцерн Great Wall Motor анонсировал продажи в России нового среднеразмерного кроссовера Haval M6, который появится у дилеров летом 2023 года. Напомним, в настоящее время модельный ряд Haval на российском рынке включает компактный кроссовер Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, среднеразмерный кроссовер Dargo, а также рамный внедорожник H9, которые выпускаются на заводе компании в Тульской области.

Фото: Haval