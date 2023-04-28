OMODA представила три новинки, которые могут появиться в России

Китайская компания OMODA представила на Шанхайском автосалоне свой первый электромобиль и два кроссовера под новым брендом Jaecoo, которые могут появиться и в России.

Как пишет портал Autonews.ru, первой новинкой стал электрический кроссовер OMODA C5 e-QUA. От стандартной модели он отличается слегка видоизмененной передней частью и электрической силовой установкой, характеристики которой пока не раскрываются.

Следом дебютировали два кроссовера под новым брендом Jaecoo, который будет ответвлением OMODA. Jaecoo 7 представляет собой перелицованный Chery TJ-1 и отличается от него другой решеткой радиатора. Техническая часть та же – 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 197 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом».

Под названием Jaecoo 9 скрывается флагманский кроссовер Chery Tiggo 9. При этом от оригинала модель отличается исключительно логотипами. Силовая установка состоит из 2-литрового турбодвигателя мощностью 261 л.с.

До конца 2023 года автомобили Jaecoo планируется представить в России в 120 автосалонах: в 100 дилерских центрах, объединяющих бренды OMODA и Jaecoo, и 20 самостоятельных шоу-румах Jaecoo.

Фото: OMODA