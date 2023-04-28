Коммерческие автомобили Forland появятся в России во втором полугодии 2023 года

ГК «Автодом» и АО «Мерседес-Бенц Рус» подписали дистрибьюторское соглашение на поставку коммерческой техники Forland в Россию. Таким образом компании получили эксклюзивные права на импорт малотоннажных и среднетоннажных шасси бренда Forland и определились с планами расширения совместного бизнеса, сообщает пресс-служба ГК «Автодом».

Официальный старт продаж Forland в России намечен на вторую половину 2023 года. На российский рынок планируется поставлять широкий ассортимент шасси полной массой от 3,5 до 18 тонн. Кроме того, в планах компаний сотрудничество с локальными кузопроизводителями и продажа полнокомплектных автомобилей с различными типами кузовов, наиболее востребованными российскими потребителями.

25 мая в рамках деловой части программы Международной выставки коммерческого транспорта и технологий ComVex агентство «АВТОСТАТ» проведет форум «ComAuto - 2023», в ходе которого эксперты обсудят главные тенденции и дальнейшие сценарии развития рынка коммерческой техники.

Получить более подробную информацию и зарегистрироваться на форум - по ссылке: comauto.autostat.ru.

Фото: Forland