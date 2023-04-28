Производство лифтбека «Москвич 6» начнется в июле – августе 2023 года

Серийное производство лифтбека «Москвич 6» планируется начать в июле – августе 2023 года. Об этом агентству «ТАСС» сообщил гендиректор автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин, добавив, что старт продаж новинки намечен на сентябрь.

Напомним, представленный недавно лифтбек С-класса «Москвич 6» имеет следующие габариты: 4780 мм в длину, 1820 мм в ширину и 1492 мм в высоту, колесная база равна 2770 мм. Автомобиль получил просторный багажник, панорамную крышу, атмосферную подсветку салона. Автомобиль оснащается цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,4 дюйма, функцией автоматического складывания боковых зеркал, камерой с обзором на 360 градусов и электроприводом двери багажника.

По словам Пронина, помимо лифтбека «Москвич 6», до конца 2023 года планируется запустить производство нового среднеразмерного кроссовера, название которого пока не раскрывается. Напомним, в ноябре прошлого года автомобильный завод «Москвич» начал серийное производство кроссовера «Москвич 3», а в декабре на конвейере предприятия появилась его электрическая версия под названием «Москвич 3e».

Фото: «Москвич»