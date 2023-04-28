АВТОВАЗ, который намерен возобновить сборку своих автомобилей в Узбекистане на местном заводе ADM Jizzak с модели LADA Vesta NG, планирует ежегодно производить в республике 15 тыс. автомобилей флагманского семейства. Об этом агентству «Прайм» сообщил президент компании Максим Соколов, добавив, что в перспективе АВТОВАЗ намерен занять 10% авторынка Узбекистана, выпуская 30 тыс. автомобилей нескольких моделей, включая LADA Granta. Кроме того, глава АВТОВАЗа заявил о намерении углублять локализацию производства автомобилей LADA в Узбекистане, включая сварку и окраску.

Напомним, в сентябре 2021 года АВТОВАЗ начал серийную сборку автомобилей LADA совместно с узбекской компанией Roodell на заводе ADM Jissakh, расположенном в свободной экономической зоне «Джизак» в Узбекистане. Сборочный процесс налажен с учетом всех требований АВТОВАЗа к оборудованию, технологическим процессам и качеству. Персонал, участвующий в проекте, прошел необходимую подготовку. Позже производство автомобилей LADA на предприятии ADM Jissakh было приостановлено.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в течение 2022 года АВТОВАЗ сохранил количество стран экспорта – это 17 государств, на рынки которых было поставлено 17246 автомобилей LADA (-52%). Как отмечается, Узбекистан – один из ключевых экспортных рынков для АВТОВАЗа, и бренд LADA хорошо известен в республике.

Фото: lada.uz