«АВТОСТАТ» проводит форум, посвященный коммерческому транспорту

Коммерческий транспорт в России в большинстве своих сегментов быстрее, чем легковой, начал справляться с вызовами 2022 года и уже вышел на положительную динамику. Однако проблем и задач на перспективу у него еще предостаточно. Главные тенденции и дальнейшие сценарии развития этого рынка эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» предлагают обсудить 25 мая на форуме «ComAuto-2023» - в рамках деловой части программы Международной выставки коммерческого транспорта и технологий ComVex.



В программе форума - актуальные цифры сегодняшнего рынка коммерческого транспорта, прогнозы экспертов. Заявлены темы: цифровизация отрасли; стратегии производителей; планы ведущих игроков отрасли; дилеры коммерческого транспорта; ключевые тренды развития бизнеса продаж опыт ведущих предприятий; финансовые инструменты в данном сегменте рынка (лизинг, страхование, кредитование); новые цифровые продукты; СТО коммерческой техники: эффективный опыт.



Напомним, что выставка ComVex для коммерческого транспорта, оборудования, автокомпонентов, ГСМ будет проходить на базе «КрокусЭкспо» в Красногорске (Московская область), на территории 20 тыс. квадратных метров. На данный момент о желании участвовать в ней заявили около 80 брендов и более 30 тысяч потенциальных гостей.

Приглашаем всех участников отрасли принять участие в форуме!

Фото: «Тракс Восток Рус»