Chery раскрыла сроки появления гибридных автомобилей в России

Компания Chery анонсировала продажи трех гибридных моделей в России. Уже в мае дилерам поступит гибридный кроссовер Tiggo 8 PRO e+, осенью – Tiggo 7 PRO e+ , а в следующем году – седан Arrizo 8 e+, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, ранее компания Chery раскрыла характеристики гибридного кроссовера Tiggo 8 PRO e+ для российского рынка. Комплектации и стоимость новинки будут объявлены ближе к старту продаж.

Силовая архитектура гибридного Tiggo 8 PRO e+ построена на бензиновом турбированном двигателе 1.5 мощностью 147 л.с. и двух электромоторах с суммарной максимальной 30-минутной мощностью 65 кВт (88 л.с.). Общая мощность двигателей составляет 235 л.с.

Основываясь на конфигурации двухмоторного привода, трансмиссия DHT от Chery имеет 9 высокопроизводительных режимов работы. Выбор требуемого режима система управления DHT определяет автоматически, рассчитывает оптимальную рабочую передачу в реальном времени.

Максимальный пробег при полной заправке одного бака и электрической батареи заряженной на 100% в режиме трасса – до 1000 км. Расход топлива на 100 км пути в реальных условиях составляет от 1,3 литров бензина с октановым числом 92. Запас хода подзаряжаемого гибридного кроссовера Tiggo 8 PRO e+ только при движении на электромоторах равен 75 км по методике NEDC. Разгон до 100 км/ч занимает 7.5 секунд. Максимальная скорость равна 180 км/ч.

Фото: Chery