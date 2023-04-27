В Минпромторге подтвердили продажу калужского завода Volkswagen «Авилону»

Основные параметры сделки по продаже российского завода Volkswagen в Калуге дилеру «Авилон» утверждены, ее реализация завершается. Об этом агентству «ТАСС» сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, добавив, что в дальнейшем следует работа по индустриальным партнерам, с которым «Авилон» будет организовывать производство. Таким образом, завершению сделки не помешают иски ГАЗа, которые он подал в Арбитражный суд Нижегородской области к своему бывшему партнеру. Арестовывать российские активы Volkswagen в обеспечении исков суд отказался.

Напомним, в марте 2022-го локальное производство и импорт автомобилей Volkswagen и Skoda в нашу страну были остановлены, однако об уходе с российского рынка марки не объявляли. Между тем, в июле 2022 года компания Volkswagen Group Rus закрыла свой офис в Нижнем Новгороде и ушла с производственной площадки на ГАЗе. На предприятии в Калуге выпускались кроссовер Volkswagen Tiguan, лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid. На мощностях «Группы ГАЗ» велась контрактная сборка кроссоверов Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq и Karoq, а также лифтбека Skoda Octavia.

Фото: vwgroup.ru