Бывший автозавод Nissan в России переименуют в «ЛАДА Санкт-Петербург»

Бывший завод Nissan в России, который в феврале 2023-го был куплен у ФГУП «НАМИ» АВТОВАЗом, переименуют в «ЛАДА Санкт-Петербург». Законодательное собрание Петербурга дало согласие на использование наименования города в новом названии предприятия, сообщает агентство «ТАСС».

Губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов заявил, что АВТОВАЗ выпустит первый серийный автомобиль LADA на площадке бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге в середине июня. По его словам, до конца года с конвейера предприятия сойдут 10 тыс. машин. В последующие два года объемы производства увеличатся до 30 тыс. автомобилей в год.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в рамках прошедшей недавно в Сочи дилерской конференции АВТОВАЗ продемонстрировал ее участникам новый кроссовер LADA X-cross 5. Производство этой модели начнется на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в июне 2023 года. Внешний вид LADA X-cross 5 схож с кроссовером FAW Bestune T77.

«Мы предполагаем, что кроссовер LADA X-cross 5 будет представлен в ценовом диапазоне от 1,8 до 2 млн рублей, что, возможно, позволит успешно запустить новый автомобиль в линейке LADA. По нашему мнению, развести этот автомобиль с его китайским аналогом потенциально вероятно за счет преимуществ локальной сборки и, конечно, его комплектации. На российском рынке основными конкурентами для LADA X-cross 5, несомненно, будут все китайские бренды, которые сейчас активно появляются в дилерской сети, а также кроссовер «Москвич 3», – рассказала агентству «АВТОСТАТ» коммерческий директор ГК «ТрансТехСервис» Юлия Бубнова.

О перспективах LADA X-cross 5 на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: Nissan