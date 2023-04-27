Кроссовер FAW Т99 появится на российском рынке летом 2023 года | АВТОСТАТ

Кроссовер FAW Т99 появится на российском рынке летом 2023 года

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Компания FAW выводит на российский рынок среднеразмерный кроссовер Т99. Стоимость и комплектации новинки будут объявлены ближе к старту продаж, который состоится в конце июня – начале июля 2023 года, сообщает пресс-служба «ФАВ-Восточная Европа». Новинка станет четвертой моделью марки, официально представленной в России, в дополнение к кроссоверам Bestune T77 и Т55, а также лифтбеку Bestune В70.

Среднеразмерный кроссовер D-класса FAW Bestune Т99 имеет следующие габариты: 4800 в длину, 1915 в ширину и 1685 мм в высоту при колесной базе 2870 мм. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный турбированный 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 224 л.с. (340 Нм), который работает в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Расход топлива в смешанном режиме составляет 7,9 л на 100 км, разгон до 100 км/ч занимает 8,6 секунд.

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Различные комплектации FAW Bestune Т99 предполагают наличие таких опций, как датчик света и дождя, подушки безопасности, светодиодные фары спереди и сзади, кожаный салон, бесключевой доступ, круиз-контроль.

Как заявил ранее директор по продажам и техническому обслуживанию «ФАВ-Восточная Европа» Сергей Ворновский, компания ставит перед собой цель выйти на уровень продаж в 6 тыс. автомобилей в год, а также планирует вывести на российский рынок еще несколько новых моделей.

Фото: FAW

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиsuvкитайские автомобиликроссоверыfaw

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