В России появился кроссовер Chevrolet Tracker за 2,26 млн рублей

Российские дилеры привезли новые кроссоверы Chevrolet Tracker. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 2 млн 260 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

На продажу выставлены кроссоверы как с 1-литровым мотором (125 л.с.) и 6-диапазонной автоматической трансмиссией, так и с двигателем 1,2 л (132 л.с.). Привод у модели исключительно передний, заявленный дорожный просвет составляет 161 мм.

В оснащение Chevrolet Tracker, помимо прочего, входят автоматический парковщик, климат-контроль, система стабилизации, панорамная крыша, система удержания в полосе, датчики дождя и света, контроль слепых зон, аудиосистему Bose, подогрев передних сидений, климат-контроль.

Напомним, кроссовер Chevrolet Tracker построен на бюджетной платформе GEM (Global Emerging Markets), которая предназначена для недорогих компактных автомобилей. По размерам он сопоставим с такими кроссоверами, как Hyundai Creta и Renault Captur: длина составляет 4270 мм, колесная база равна 2570 мм.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», один из российских дилеров привез из Казахстана новые седаны Chevrolet Nexia. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Стоимость автомобиля 2023 года выпуска составляет 1 млн 399 тыс. рублей. Под капотом седана Chevrolet Nexia установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 л.с., который работает в сочетании с автоматической трансмиссией.

Фото: Chevrolet