Выпуск легковых автомобилей в марте 2023 года снизился на 20% | АВТОСТАТ

Выпуск легковых автомобилей в марте 2023 года снизился на 20%

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Выпуск легковых автомобилей в марте 2023 года снизился на 20%

По данным Росстата, за три первых месяца 2023 года с российских конвейеров сошло 86,4 тыс. легковых автомобилей, что на 64,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в марте было выпущено 32,5 тыс. машин – это на 20,3% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что АВТОВАЗ начал серийный выпуск автомобилей LADA Vesta NG на производственной площадке в Тольятти.

Производство грузовых автомобилей в январе – марте составило 33,5 тыс. единиц, что на 17,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В первом весеннем месяце с российских конвейеров сошло 7,4 тыс. грузовиков – это на 6,7% больше, чем годом ранее.

Фото: АВТОВАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилипроизводствогрузовые автомобилироссийский автопром

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