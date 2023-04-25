В России появился седан Toyota Avalon за 5,15 млн рублей

Российские дилеры привезли из Китая новые седаны Toyota Avalon. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Новинка предлагается в комплектации Exclusive стоимостью 5 млн 150 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля устанавливается 2,5-литровый двигатель мощностью 209 л.с. который работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом».

В оснащение Toyota Avalon входят семь подушек безопасности, система предотвращения столкновений, функция удержания в полосе, ассистенты при торможении и старте на уклоне, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, подогревы сидений водители и пассажира, обогрев зеркал, беспроводная зарядка для телефона, комбинированная обивка салона, люк, камера 360 градусов. Напомним, Toyota Avalon выпускается в Китае на совместном предприятии FAW-Toyota, и на сегодняшний день реализовано уже более 300 тыс. этих машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре 2022 года компания «Тойота Мотор» объявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге в связи с невозможностью ритмичных поставок необходимых комплектующих. В марте 2023-го предприятие перешло в госсобственность РФ через передачу подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ». В настоящее время прорабатываются возможные варианты для скорейшего возобновления производства на этом заводе. Подробности сделки при этом не сообщаются. Вместе с тем операционная деятельность московского офиса «Тойота Мотор» была оптимизирована и реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения послепродажного обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в России.

Фото: autohome.cn.com