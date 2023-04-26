LADA Granta с 16-клапанным двигателем поступила в продажу

АВТОВАЗ объявил о старте продаж автомобилей LADA Granta с 16-клапанным двигателем мощностью 106 л.с., который доступен для всех типов кузова этой модели: седан, лифтбек и универсал Cross.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, 16-клапанный двигатель LADA Granta развивает 106 л.с. при 5800 об/мин и 148 Нм крутящего момента при 4200 об/мин. Особенность данного мотора – в модуле впуска с переменным объемом: специальные заслонки меняют конфигурацию впускного коллектора в зависимости от оборотов двигателя. Благодаря этому увеличивается крутящий момент в диапазоне низких оборотов, что улучшает динамику разгона и повышает эластичность двигателя. Кроме того, LADA Granta с 16-клапанным двигателем отличается экономичностью, например, седан расходует в смешанном цикле 6,5 л на 100 км.

Стоимость LADA Granta с 16-клапанным мотором стартует с отметки 865,5 тыс. рублей за седан в версии Comfort. В этой комплектации автомобиль оснащается двумя подушками безопасности, обогревом передних сидений, кондиционером, аудиосистемой и др.

На сегодняшний день LADA Granta представлена на рынке с двумя двигателями объемом 1,6 л. Стоимость базовой версии LADA Granta, оснащенной 8-клаппанной модификацией мотора мощностью 90 л.с., начинается от 678,3 тыс. рублей.

По итогам первого квартала 2023 года в России было продано 44059 автомобилей LADA Granta, что в 3,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате вазовский «бюджетник» стал самым популярной моделью на российском авторынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 16-клапанный двигатель АВТОВАЗ планирует внедрить и на LADA Vesta нового поколения. Напомним, АВТОВАЗ начал серийный выпуск LADA Vesta NG на производственной площадке в Тольятти в начале марта. Цены и комплектации новинки будут объявлены ближе к старту продаж. На сегодняшний день LADA Vesta NG выпускается только с 8-клапанным двигателем 1,6 л мощностью 90 л.с., который устанавливается на LADA Granta.

Какие еще автомобили появятся на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».



* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ