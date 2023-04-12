Эксперты назвали конкурентов кроссовера LADA X-cross 5

Среднеразмерный кроссовер LADA X-cross 5, производство которого начнется на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в июне 2023 года, выведет АВТОВАЗ в новый сегмент рынка C-SUV.

«Основными конкурентами LADA X-cross 5 станут Chery Tiggo 7 PRO, «Москвич 3», FAW Bestune T77 и прочие компактные кроссоверы. Он может отнять покупателей у упомянутых выше производителей за счет более развитой дилерской сети и локализации, при этом в некоторой степени будет снят вопрос недостатка запасных частей и доступа к сертифицированному гарантийному обслуживанию», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» исполнительный директор компании Expocar Сергей Фирсов.

По мнению директора по развитию компании «Прагматика» Александра Шапринского, конкурентами LADA X-cross 5 будут китайские модели-одноклассники: например, Chery Tiggo 7 PRO, Changan СS35PLUS, Geely Atlas Pro. Конкурентными преимуществами новой модели LADA могут стать цена и оснащение.

«Учитывая популярность в нашей стране сегмента SUV, однозначно, новинка станет востребована на рынке и сможет отнять долю как внутри бренда, так и у конкурентов из китайского сегмента. И дополнительно станет альтернативой одноклассникам ушедших из России или приостановивших свою деятельность брендов. Доступная цена также поспособствует увеличению продаж», – говорит заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков.

О том, какова целевая аудитория LADA X-cross 5 на российском рынке, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: «Фонтанка»