Дилеры спрогнозировали стоимость кроссовера LADA X-cross 5

В рамках прошедшей недавно дилерской конференции АВТОВАЗ продемонстрировал ее участникам новый среднеразмерный кроссовер LADA X-cross 5, который является перелицованной версией китайского FAW Bestune T77. Производство новинки начнется на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в июне 2023 года.

«Мы предполагаем, что кроссовер LADA X-cross 5 будет представлен в ценовом диапазоне от 1,8 до 2 млн рублей, что, возможно, позволит успешно запустить новый автомобиль в линейке LADA. По нашему мнению, развести этот автомобиль с его китайским аналогом потенциально вероятно за счет преимуществ локальной сборки и, конечно, его комплектации», – рассказала агентству «АВТОСТАТ» коммерческий директор ГК «ТрансТехСервис» Юлия Бубнова.

По мнению руководителя дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Дениса Решетникова, скорее всего, в отечественном кроссовере будут присутствовать не все опции, которые есть в китайском. Соответственно, цена LADA X-cross 5 будет стоить существенно ниже – хотя бы для того, чтобы стимулировать продажи автомобиля в рамках программ господдержки.

В свою очередь, шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто надеется, что по договоренности с китайским производителем, родственная модель с шильдиком FAW с российского рынка уйдет. А за счет российской сборки и постепенной локализации LADA X-cross 5 будет стоить дешевле своего китайского близнеца (ныне 2,1 – 2,4 млн руб.).

«Надеюсь, что цена на LADA X-Cross 5 будет установлена в районе 1,7 – 2,1 млн рублей. Тогда можно рассчитывать на неплохой уровень продаж – от 5 тыс. штук в первый год до 20 и более тысяч через пару лет. Хотя что-то мне подсказывает, что на деле будет назначена более высокая цена (2 – 2,2 млн руб.). Но и это было бы неплохо! То есть за эти деньги потенциальный покупатель получает автомобиль классом выше (и размером больше) всего того, что на сегодняшний день предлагает АВТОВАЗ. Таким образом появляется возможность предложить ему перейти на некую новую ступень. Плюс привлечь к марке новую, более молодую аудиторию – тех, кому нужен современный (и не очень дорогой!) автомобиль с АКП, современными системами безопасности и комфорта», – рассуждает эксперт.

О том, какие модели станут основными конкурентами LADA X-cross 5 на российском рынке, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: «Фонтанка»