Электрокроссовер EXEED Exlantix E0Y появится в России в 2024 году

Электрический внедорожник EXEED Exlantix E0Y, который был представлена на автосалоне в Шанхае, появится на российском рынке в 2024 году.
Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, EXEED Exlantix E0Y построен на электрической платформе E0X. Светодиодные фары, проходящие через всю фронтальную часть автомобиля, делают его визуально шире, а приподнятая линия крыши обеспечивает простор пассажирам второго ряда.
Длина EXEED Exlantix E0Y составляет около 5 метров, ширина почти 2 метра. Он будет оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 480 л.с. Разгон до 100 км/ч составит около 3 секунд. Предполагается, что автомобиль будет оснащаться новой батареей большой емкости от ведущей компании по производству аккумуляторов Ningde, с запасом хода более 700 км. За комфорт будет отвечать пневматическая подвеска с непрерывным контролем демпфирования.
Производительность мультимедиа будет поддержана процессором Qualcomm Snapdragon 8295, а интеллектуальный цифровой кокпит предоставит функции распознавания голоса, управления с помощью сенсорных экранов и сопряжения со сторонними устройствами.
В топовых комплектациях возможно появление четырех поворотных сидений в салоне, аудиосистемы с 23 динамиками c функцией активного шумоподавления, а также системы автономного вождения уровня L3 (с функцией автопарковки и лидаром).
Напомним, в рамках Шанхайского автосалона EXEED также представил электрический седан Exlantix E03, чья премьера в России запланирована на конец текущего года. Как и внедорожник E0Y, он построен на электрической платформе E0X. Плавность спортивной линии крыши позволила снизить аэродинамический коэффициент до уровня 0,21 и создать уникальную бесшумную атмосферу внутри автомобиля. Благодаря высоким технологиям, в новом седане удалось достичь не только запаса хода более 700 км, но и возможности быстрой зарядки напряжением 800В – для 150 км пути достаточно 5 минут. Разгон до 100 км составляет около 3 секунд.
Между тем, ближайшей новинкой EXEED на российском рынке станет серийная версия концепта EXEED AtlantiX, которая появится в продаже под названием RX летом этого года и станет четвертой моделью в линейке EXEED в нашей стране. Кроме того, все три актуальных модели EXEED – среднеразмерный кроссовер TXL, полноразмерный внедорожник VX и компактный кроссовер LX – подвергнутся рестайлингу. Уже в этом году должен быть представлен обновленный флагманский внедорожник EXEED VX.
В целом по итогам 2023 года премиальная марка EXEED планирует реализовать в России не менее 40 тыс. автомобилей против почти 13,7 тыс. машин годом ранее. Как отмечается, сегодня для марки EXEED российский рынок является приоритетным.
Фото: EXEED