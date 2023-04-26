Электрокроссовер EXEED Exlantix E0Y появится в России в 2024 году

Электрический внедорожник EXEED Exlantix E0Y, который был представлена на автосалоне в Шанхае, появится на российском рынке в 2024 году.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, EXEED Exlantix E0Y построен на электрической платформе E0X. Светодиодные фары, проходящие через всю фронтальную часть автомобиля, делают его визуально шире, а приподнятая линия крыши обеспечивает простор пассажирам второго ряда.

Длина EXEED Exlantix E0Y составляет около 5 метров, ширина почти 2 метра. Он будет оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 480 л.с. Разгон до 100 км/ч составит около 3 секунд. Предполагается, что автомобиль будет оснащаться новой батареей большой емкости от ведущей компании по производству аккумуляторов Ningde, с запасом хода более 700 км. За комфорт будет отвечать пневматическая подвеска с непрерывным контролем демпфирования.

Производительность мультимедиа будет поддержана процессором Qualcomm Snapdragon 8295, а интеллектуальный цифровой кокпит предоставит функции распознавания голоса, управления с помощью сенсорных экранов и сопряжения со сторонними устройствами.

В топовых комплектациях возможно появление четырех поворотных сидений в салоне, аудиосистемы с 23 динамиками c функцией активного шумоподавления, а также системы автономного вождения уровня L3 (с функцией автопарковки и лидаром).