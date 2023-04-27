Электрокроссовер Tesla Model Y в 1 квартале 2023 года стал бестселлером в Европе

Электрический кроссовер Tesla Model Y по итогам перового квартала 2023 года стал самой продаваемой моделью на европейском рынке. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, данный результат стал возможен во многом благодаря тому, что компании Tesla удалось улучшить ситуацию с поставками комплектующих и сократить сроки поставки электромобилей клиентам. В то же время успеху Model Y также способствовала растущая популярность кроссоверов в целом, в то время как продажи Model 3 в отчетный период показали падение на 40%.

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в первом квартале стал электрокроссовер Tesla Model Y с показателем 71 683 реализованных машин (рост в 2,8 раза). Второе место занял Dacia Sandero, чьи продажи увеличились на 27% до 60 202 единиц. Третий результат показал кроссовер Volkswagen T-Roc – реализация этой модели составила 54 960 автомобилей (+50%). Далее идет Peugeot 208, на котором остановили свой выбор 53 336 европейских покупателей (+3%). Замыкает пятерку лидеров Opel/Vauxhall Corsa, разошедшаяся тиражом в 53 307 экземпляров (+38%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Toyota Yaris Cross (53 050 шт., +57%), Fiat 500 (45 598 шт., +30%), Dacia Duster (45 310 шт., +31%), Renault Clio (44 134 шт., +16%) и Volkswagen Golf (42 903 шт., -8%).

Фото: Tesla