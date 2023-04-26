АВТОВАЗ ведет переговоры с тремя китайскими компаниями о производстве автомобилей под брендом LADA

АВТОВАЗ ведет переговоры с тремя китайскими компаниями о запуске производства автомобилей под брендом LADA на своих площадках и рассчитывает завершить эти переговоры в текущем году. Об этом агентству «ТАСС» сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, уточнив, что речь идет о площадках компании в Ижевске, Санкт-Петербурге, а также об одном из заводов в Тольятти – «ЛАДА Запад Тольятти», где ранее выпускался внедорожник LADA Niva Travel (бывшая Chevrolet Niva).

По словам М. Соколова, новое семейство автомобилей, которое АВТОВАЗ планирует выпускать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, получит название X-cross. Он также напомнил, что производитель намерен выпустить несколько новых моделей в новых сегментах – C и D (среднеразмерные и полноразмерные автомобили, как седаны, так и кроссоверы, длиной более 4,6 м и почти 5 м соответственно).

По итогам 2023 года АВТОВАЗ рассчитывает выпустить на площадке в Санкт-Петербурге до 10 тыс. автомобилей LADA, в зависимости от динамики спроса на российском авторынке. В 2025 – 2027 годах производство на предприятии может составить до 50 – 70 тыс. машин в год при наличии позитивного тренда на рынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в рамках прошедшей недавно в Сочи дилерской конференции АВТОВАЗ продемонстрировал ее участникам новый кроссовер LADA X-cross 5. Производство этой модели начнется на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в июне 2023 года. Внешний вид LADA X-cross 5 схож с кроссовером FAW Bestune T77.

«Ценовой диапазон LADA X-cross 5 будет определен к моменту старта производства данной модели. Конкурентами будут китайские модели-одноклассники. Например, Chery Tiggo 7 PRO, Changan СS35PLUS, Geely Atlas Pro. Конкурентными преимуществами новой модели LADA могут стать цена и оснащение. Потенциальный объем продаж LADA X-cross 5 зависит от количества произведенных автомобилей. В любом случае, новинка займет достойное место в модельном ряду LADA, увеличив спрос и интерес к российскому бренду», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» директор по развитию компании «Прагматика» Александр Шапринский.

Фото: ГК «Прагматика»