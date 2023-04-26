В линейку нового электромобиля «Атом» войдут аналоги BMW i3 и LADA Largus

Новый российский электромобиль «Атом» должен встать на конвейер с конца 2024 года и выпускаться в объеме 75 тыс. машин ежегодно – в том числе и для рынков СНГ и Китая.

Как пишет газета «Коммерсант», «Атом» будет представлен в четырех модификациях: одноместная Delivery (аналоги – LADA Largus, Peugeot Partner и Citroen Berlingo), двухместная Duo (Volkswagen id3, BMW i3 и Mini Cooper), четырехместная Taxi (Volkswagen id3, BYD D1) и пятиместная Family (Volkswagen id3, BMW i3, Honda e/Neta U). Пробег каждой версии на одном заряде составит 500 км. Скоростные характеристики варьируются от 130 км/ч у моделей для такси и доставки до 170 км/ч у остальных. Все модификации будут оснащаться передним приводом и получат систему рекуперации. «Атомы» будут поставлять с операционной системой АТОМ OS, которой можно управлять при помощи приложения на смартфоне.

Как отмечал ранее генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, в мире наметились тенденции по использованию новых источников энергии, и компания готова к технологическим изменениям. КАМАЗ поддержит создание нового электротранспорта и будет содействовать развитию направления.

Напомним, ранее «Кама» достигла предварительных договоренностей с «Росатомом», согласно которым он будет поставлять для электрокаров аккумуляторы, чей выпуск планируется наладить на будущем заводе на территории Балтийской АЭС в Калининградской области.

Фото: «Кама»