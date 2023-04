Продажи автомобилей BAIC стартуют в России в мае 2023 года

Продажи седана BAIC U5 Plus и кроссовера BAIC X35 стартуют на российском рынке в мае 2023 года. Об этом «Российской газете» рассказали в пресс-службе «БАИК Рус», добавив, что внедорожник BJ40 появится в дилерских центрах марки чуть позже.

Напомним, в начале апреля «Автотор» начал производство кроссовера BAIC X35 и седана U5 plus, которые поступят в продажу по цене от 1,7 млн рублей. Следующей новинкой BAIC станет рамный внедорожник BJ40 Plus стоимостью 3 млн 759 тыс. 900 рублей. До конца года 2023 года у российских дилеров BAIC также появятся кроссоверы X7 и X55, полноразмерный рамный внедорожник BJ60, а также электромобиль на базе седана U5 plus. В целом по итогам 2023 года на «Автоторе» планируется выпустить до 30 тыс. автомобилей BAIC.

«Широкий модельный ряд бренда BAIC, большое количество различных опций даже в базовых комплектациях, адекватное ценообразование, безусловно, заинтересуют российских покупателей. Особенно с учетом того, что автомобили бренда будут представлены сразу в нескольких сегментах, что позволит сократить дефицит машин в кузовах «седан» и «лифтбек», а также, возможно, положительно отразится на удержании цен в этих сегментах за счет роста конкуренции», – комментирует руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников.

Фото: Major