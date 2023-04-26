АВТОВАЗ будет контролировать цены на автомобили LADA у дилеров

АВТОВАЗ в мае 2023 года установит для дилерской сети максимально допустимые цены на продажу автомобилей LADA. Об этом агентству «ТАСС» заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, подчеркнув, что компания в случае превышения потолка цен будет вводить санкции против дилеров, вплоть до расторжения контрактов. По его словам, фиксировать конкретную стоимость автомобиля у дилеров компания не может, однако законодательство позволяет установить потолок цен.

Вместе с тем М. Соколов сообщил, что цены на автомобили LADA поднимутся с 1 мая в среднем на 2%. При этом общий рост цен на машины бренда в текущем году не превысит прогнозируемый уровень инфляции в стране в 2023 году. Как отметил глава АВТОВАЗа, сейчас уровень себестоимости автомобилей LADA достаточно высок из-за глубокой степени локализации, поскольку у местных предприятий себестоимость производства комплектующих оказывается выше, чем у глобальных поставщиков, в силу меньших объемов выпуска.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», бесперебойное производство полнокомплектных автомобилей LADA с середины мая станет невозможным из-за того, что ряд поставщиков комплектующих, по которым пока нет замены, уведомили АВТОВАЗ о прекращении поставок и нарушили имевшиеся договоренности на сохранение поставок в 2023 году. В связи с этим корпоративный отпуск для работников предприятия, который был запланирован на три недели с 24 июля, будет перенесен на период с 29 мая по 19 июня. Как отмечают на АВТОВАЗе, это решение позволит компании выиграть время и заменить поставщиков комплектующих, что обеспечит более ритмичную работу во второй половине 2023 года.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ - смотрите здесь.

Фото: АВТОСТАТ