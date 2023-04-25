Бывший завод Nokian в России представил новый бренд Ikon Tyres

Шинная компания, приобретенная ПАО «Татнефть» у финского концерна Nokian Tyres plc, объявила о смене наименования и ребрендинге своей продукции. По условиям лицензионного соглашения, компания должна перестать использовать все товарные знаки и наименования, принадлежащие Nokian Tyres plc, кроме бренда Nordman. Новое имя бренда – Ikon или Ikon Tyres, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, в июне 2022 года финский производитель шин Nokian Tyres принял решение свернуть бизнес в России, а в конце октября стало известно, что компания продает российские активы, включая завод в городе Всеволожске Ленинградской области, «Татнефти». В конце марта 2023 года завершилась сделка по продаже бизнеса новому акционеру.

Как констатируют в Nokian Tyres, прекращение поставок шин из России негативно повлияет на продажи компании, особенно в странах Центральной Европы, в ближайшие 2 – 3 года. Чтобы снизить влияние этого фактора, Nokian Tyres наращивает мощности своих производств в Финляндии и США, а также инвестирует 650 млн евро в строительство нового завода легковых шин в Румынии.

Стоит отметить, что у «Татнефти» был собственный шинный бизнес, но в прошлом году компания продала его «Татнефтехиминвест-холдингу» – структуре, координирующей деятельность предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана.



Производственные мощности завода во Всеволожске составляют 16 млн шин в год. Предприятие продолжает операционную деятельность и выпускает широкий ассортимент продукции. В настоящее время производятся шины средне-ценового сегмента под брендом Nordman. Премиальные шины будут выпускаться уже под новым материнским брендом – Ikon Tyres.

Компания Ikon Tyres берет на себя обязательства по обслуживанию производственной и расширенной гарантии по ранее проданным в Российской Федерации шинам под брендом Nokian Tyres, вне зависимости от страны производства.

Фото: Nokian Tyres