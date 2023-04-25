Пикап GWM Poer KingKong поступил в продажу в России

Российские дилеры Haval сегодня начинают продажи нового пикапа GWM Poer KingKong. Новинка доступна в двух комплектациях – Comfort и Elite – стоимостью 2 млн 799 тыс. и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба Great Wall Motor.

Пятиместный GWM Poer KingKong с двойной кабиной является самым длинным и вместительным пикапом в линейке бренда. Его габариты составляют 5641 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1815 мм в высоту при колесной базе 3410 мм. Длина грузового отсека достигает 1,8 м, а максимальная грузоподъемность – 975 кг. Автомобиль оборудован мощной дугой безопасности, которая защищает кабину от повреждений. Дорожный просвет составляет 200 мм, угол въезда и съезда – 25 и 20 градусов соответственно. Спереди установлена независимая двухрычажная подвеска, сзади – выносливый жесткий мост на рессорах. За эффективное замедление даже полностью груженого пикапа отвечают дисковые вентилируемые тормоза на всех колесах.

Новинка доступна с двумя двигателями одинакового объема 2 л. Тяговитый дизель развивает 150 л.с. и 400 Нм, а бензиновый турбомотор обладает мощностью 190 л.с. и 360 Нм. В обоих вариантах модель оснащена 6-ступенчатой механической коробкой передач и подключаемым полным приводом с пониженной передачей и блокировкой заднего дифференциала. Дизельная версия расходует в смешанном цикле 9,4 л/100 км и имеет топливный бак объемом 78 л. У бензинового пикапа бак больше, 80 л, а расход составляет 11,7 л/100 км.

На всех версиях установлены руль с гидроусилителем и регулировкой по высоте, литые диски с шинами 235/65 R17, два USB-порта и розетка на 12В спереди, система стабилизации, фронтальные подушки безопасности, датчик давления в шинах, мультимедийная система с экраном на 10,25 дюйма, поддержкой привычных протоколов подключения телефона и камерой заднего вида, задний парктроник, электропакет, обогревы передних сидений и зоны покоя стеклоочистителей, галогеновые фары и кондиционер.

В комплектации Elite появляются обогрев руля, противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, окрашенные в цвет кузова дверные ручки, дуга безопасности позади кабины, камеры кругового обзора, боковые подушки и шторки безопасности, датчики дождя и света, разъем для подключения видеорегистратора. В задней части салона доступны USB-порт, потолочный плафон, и розетка на 220 В. Кондиционер уступает место климат-контролю, тканевая отделка сидений – кожаной, механические регулировки кресла водителя – электрическим, к двум динамикам аудиосистемы добавляются еще четыре.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в России завершены продажи пикапа Great Wall Wingle 7, который появился на российском рынке в октябре 2020 года. Модель предлагалась в единственной комплектации Comfort, стоимость которой в последнее время составляла 2 млн 799 тыс. рублей.

Фото: GWM