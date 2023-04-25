Mercedes-Benz отключит российских пользователей от приложения Mercedes me ID

Компания Mercedes-Benz 25 апреля прекращает работу сервиса Mercedes me ID в России. Об этом сообщается в SMS-уведомлениях, направленных автопроизводителем своим клиентам.

Как пишет «Газета.ru», сервис Mercedes me ID позволяет владельцу автомобиля Mercedes-Benz управлять различными функциями автомобиля удаленно, через мобильное приложение. В частности, таким образом можно запустить двигатель, настроить температуру в салоне, разыскать автомобиль на парковке, дистанционно закрыть и открыть его.

Напомним, в марте 2022-го локальное производство и импорт автомобилей Mercedes-Benz в нашу страну были остановлены, а в октябре штутгартская компания объявила об уходе с российского рынка и продаже своих активов в нашей стране дилерскому холдингу «Автодом». В результате сделки компания получила право осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке, включая гарантийную и постгарантийную поддержку, возобновить работу российских компаний и отгрузки запчастей с центрального склада.

В ближайшее время ГК «Автодом» обещает назвать своего технологического партнера и поделиться планами по возобновлению производства на подмосковном заводе. Важнейшим фактором для компании является сохранение рабочих мест сотрудников предприятия.

Условия сделки по приобретению ГК «Автодом» российских активов Mercedes-Benz не раскрываются. Однако ранее стало известно, что Mercedes-Benz сохранил для себя возможность вернуться на рынок России – через обратный выкуп активов в случае снятия санкций Запада.

Фото: Mercedes-Benz