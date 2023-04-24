Livan начнет продажи кроссовера X3 Pro в России в мае 2023 года

Китайская компания Livan планирует выйти на российский рынок в мае 2023 года. Первым поступит в продажу компактный кроссовер X3 Pro, который уже прошел сертификацию в нашей стране, рассказал порталу «Китайские автомобили» генеральный директор Livan International Дэн Сяодань.

Livan X3 Pro – единственная на сегодня модель бренда с двигателем внутреннего сгорания. Это компактный кроссовер с размерами 4005 x 1760 x 1575 мм и колесной базой 2480 мм. Он создан на основе Geely Vision X3 и Maple Leaf 30X. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый мотор Geely JLC-4G15C мощностью 113 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Спереди у машины независимая подвеска, сзади «балка». Привод исключительно передний.

Кроме того, во второй половине 2023 года на российском рынке ожидаются еще две модели Livan – кроссовер и седан, которые в настоящее время проходят сертификационные испытания, а их названия не уточняются. Между тем, в актуальной линейке марки в Китае, кроме X3 Pro, не значится автомобилей с ДВС и есть только один седан. Это электрический Maple S60, созданный на базе Geely Emgrand GL. Его размеры составляют 4730 x 1804 x 1530 мм, колесная база равна 2700 мм. Пиковая мощность электродвигателя – 136 л.с. В Китае для машины предлагаются три варианта тяговых батарей. Запас хода равен 407-415 км по циклу CLTC.

Что касается кроссовера, который может появиться в России, то здесь тоже вариантов немного. В модельном ряду Livan имеется только электрический RL9. По факту это электрифицированная и переработанная версия модели Geely Okavango / Haoyue. Ее размеры – 4845 x 1890 x 1778 мм при колесной базе 2825 мм. В салоне 6 или 7 посадочных мест. В движение автомобиль приводит электромотор с отдачей в 204 л.с. Запас хода – 380-470 км в зависимости от емкости батареи.

Напомним, в августе 2020 года китайская компания Lifan объявила о банкротстве. В рамках реорганизации бизнеса автопроизводителя государственный фонд Liangjiang Equity Investment Fund заменил Lifan Holdings в качестве контролирующего акционера, получив 51% акций. Кроме того, Geely Maijie и ее материнская компания Geely Technology Group выступили в качестве промышленных инвесторов, выкупив порядка 49% акций Lifan. Новые владельцы переименовали марку в Lifan Technology, которая в настоящий момент продолжает вести деятельность по производству автомобилей и мототехники. При этом в январе 2022 года Lifan Technology и Geely Automobile создали компанию Ruilan Technology, которая специализируется непосредственно на производстве автомобилей, а за рубежом ее название звучит как Livan Technology.

Фото: Livan