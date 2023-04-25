Автомобили с пробегом в апреле стали дороже на 0,6%

После мартовского снижения цен (-1%) подержанные машины в нашей стране снова подорожали. Так, средняя цена* легкового автомобиля с пробегом в апреле 2023 года составила 1 млн 357 тыс. рублей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 0,6% (или 8 тыс. рублей) больше соответствующего показателя марта.

Если сравнивать достигнутый результат с тем, что был в начале года (в январе), то рост цен на «вторичке» составил 3% (+42 тыс. рублей). А по отношению к уровню годичной давности (в апреле 2022-го) б/у автомобили стали дороже на 9% (+109 тыс. рублей).

Естественно, что в зависимости от модели и возраста подержанные машины подорожали по-разному. К примеру, 3-летний Kia Rio за год прибавил в цене в среднем 11%, 5-летний Volkswagen Polo – 8%, а 7-летний Renault Duster – 7%.

Более подробная информация о стоимости легковых автомобилей с пробегом в разбивке по маркам, моделям, годам выпуска и прочим критериям содержится в обзоре «Мониторинг цен на вторичном рынке», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ