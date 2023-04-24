Автомобильный завод «Москвич» запустил главный конвейер, что обеспечит увеличение производительности цеха сборки более, чем в 2 раза и означает начало подготовку производства к старту мелкоузловой сборки. Работа основного конвейера позволит увеличить количество операций на производстве, подключить процессы сварки и окраски, оперативно внедрять любые изменения и привлекать больше локальных поставщиков, сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, в ноябре прошлого года автомобильный завод «Москвич» начал серийное производство кроссовера «Москвич 3» (от 1 млн 970 тыс. рублей за версию с механической коробкой передач и 2 млн 035 тыс. – за версию на «автомате»), а в декабре на конвейере предприятия появилась его электрическая версия под названием «Москвич 3e» (3,5 млн рублей). Между тем, недавно автозавод «Москвич» представил новую модель – лифтбек С-класса «Москвич 6», который поступит в продажу в сентябре 2023 года.

Что касается объемов производства, планируется, что в 2023 году по технологии крупноузловой сборки на заводе соберут не менее 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тысяч с электродвигателем, в 2024 году – не менее 100 тыс. машин, в том числе 20 тысяч с электродвигателем. При этом 50% этого объема будет произведено по технологии крупноузловой сборки, еще 50% – по технологии мелкоузловой сборки.

Фото: АЗ «Москвич»