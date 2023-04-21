Hongqi анонсировал продажи первых моделей в России

Китайский производитель автомобилей премиум-класса Hongqi готовится к выходу на российский рынок. В нашей стране начал работу официальный сайт марки, на котором анонсированы две первые модели – это флагманский седан H9 и электрический кроссовер E-HS9.

Как пишет портал «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники, обе новинки будут стоить примерно 15 млн рублей. К концу мая модельный ряд Hongqi в России должен пополнить седан H5, чья цена, по предварительным данным, составит около 7,5 млн рублей. Летом можно ожидать еще одну новинку – кроссовер HS5, но его стоимость пока неизвестна.

Стоит отметить, что на данный момент ОТТС получены на автомобили Hongqi, которые будут импортироваться из Китая. При этом, по неофициальным данным, сборка всех четырех моделей Hongqi может быть налажена на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье, который недавно приобрел автохолдинг «Автодом».

Фото: Hongqi