«Автотор» расширит модельный ряд китайских автомобилей

Калининградский завод «Автотор» освоит производство 14 моделей трех китайских брендов. Это следует из плана предприятия, который опубликовал портал «Русский автомобиль» со ссылкой на директора по развитию «Автотора» Андрея Верижникова. На сегодняшний день с конвейера сходят седан Kaiyi E5, седан BAIC U5 Plus и кроссовер BAIC X35, а также три кроссовера марки SWM – среднеразмерный SWM G01, компактный SWM G01F и полноразмерный SWM G05 Pro. Во втором квартале этого года к ним должна присоединиться еще одна модель, название которой пока не раскрывается.

Далее, согласно плану, «Автотор» освоит производство кроссоверов Kaiyi X3/X3 Pro и X7 Kunlun, BAIC X55 и X7, а также внедорожника BAIC BJ40 Plus – запуски намечены на третий квартал этого года. Тогда же начнется сборка электрического седана BAIC EU5 – на китайском рынке эта модель предлагается с 218-сильным электромотором, а ее запас хода составляет 400 км. Под конец 2023-го на калининградском предприятии «пропишется» кроссовер SWM G03F REEV с электрифицированной установкой.

Ряд компонентов для китайских автомобилей, которые будет производить «Автотор», локализуют в России. Это элементы кузовов, компрессоры кондиционеров, электроприводы, печатные платы и пластиковые детали.

Что касается собственного электромобиля «Автотора», его серийное производство планируется начать в 2024-м. Это компактный электрокар, который будут выпускать в трех версиях – обычной пассажирской, коммерческой и в виде машины для людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, в 2024 году «Автотор» планирует запустить новое предприятие по выпуску электрических силовых установок и компонентов для них, причем они будут предназначаться для разных типов транспорта. Проектная мощность производства составит 60 тыс. моторов в год, столько же будут выпускать и батарей.

Напомним, ранее стало известно, что калининградский завод «Автотор» может начать выпуск коммерческих автомобилей Foton. По неофициальным данным, это электрические грузовики Foton iBlue EV с двигателем FTTB064 мощностью 87 л.с. Как рассказал заместитель гендиректора «Автотора» Алексей Храмцовский, отвечающий на предприятии за «коммерческое» направление, тестовый выпуск грузовиков налажен на той же производственной линии, где ранее велась сборка коммерческих автомобилей Hyundai HD. Официальный старт производства новых грузовиков намечен на второй квартал 2023 года, к этому сроку должна завершиться и их сертификация. По словам Алексея Храмцовского, «Автотор» заключил соглашение с тремя китайскими производителями коммерческой техники. На предприятии будут выпускать грузовики полной массой от 3,5 тонны до 12 тонн, то есть всю гамму мало- и среднетоннажных автомобилей. До конца года «Автотор» планирует собрать 5 тыс. грузовиков трех разных китайских марок. На легкие коммерческие автомобили придется до 30% в этом объеме, остальное – среднетоннажники. «Автотор» будет изготавливать только шасси, созданием полнокомплектных автомобилей (с кузовами или иными надстройками) будут заниматься дилеры и сторонние организации.

Фото: «Автотор»