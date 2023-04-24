Geely вторую неделю подряд является самой популярной иномаркой в России

Лидерство среди иностранных брендов на рынке РФ вторую неделю подряд принадлежит Geely, а кроссовер Geely Coolray сохраняет аналогичный титул среди моделей. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

По итогам 16-й недели (с 17 по 23 апреля) 2023 года новые автомобили Geely были проданы в количестве 2065 единиц. По этому показателю они уступают лишь отечественной LADA (6001 шт.) и лидируют среди иномарок. Причем такой расклад сохраняется уже вторую неделю подряд.

На третьем месте в общем зачете находится Chery (2049 шт.), на четвертом – Haval (1778 шт.). Замыкает первую пятерку Kia (778 шт.). Кроме них, в ТОП-10 самых популярных брендов по итогам 16-й недели (3-я в апреле) попали: EXEED (690 шт.), Hyundai (652 шт.), OMODA (574 шт.), Toyota (434 шт.) и Changan (374 шт.).

В модельном рейтинге по-прежнему лидирует LADA Granta – автомобили этого семейства за последнюю неделю были реализованы в количестве 4357 единиц. А вот самой продаваемой иномаркой вторую неделю подряд становится Geely Coolray с результатом 1321 экземпляр. Далее следуют Haval Jolion (993 шт.), LADA Niva Travel (929 шт.) и Chery Tiggo 4 PRO (786 шт.). В десятку лидеров также вошли: LADA Niva Legend (625 шт.), Chery Tiggo 7 PRO Max (586 шт.), OMODA C5 (574 шт.), Haval F7x (299 шт.) и Geely Tugella (278 шт.).

Всего же за 16-ю неделю в России было реализовано 18130 новых легковых машин – на 10% больше, чем неделей ранее. Больше информации об этом – здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ