Changan расширит модельный ряд в России

Китайский автопроизводитель Changan расширит линейку в нашей стране до 14 моделей. Как отмечают в компании, это будет самый широкий модельный ряд на российском авторынке.

Согласно модельному плану Changan, который оказался в распоряжении портала «Китайские автомобили», в нашей стране появятся такие новинки, как седаны Eado PLUS, Alsvin и Raeton PLUS, лифтбек Lamore, кроссоверы CS75 PLUS и UNI-T, пикап Hunter PLUS и электрический кроссовер Avatr 11. При этом новые CS35 PLUS и CS55 PLUS полностью заменят своих предшественников, а старожил российского рынка CS75 FL в этом году наконец покинет линейку.

Напомним, с начала года у российских дилеров Changan появились лифтбек UNI-V, купе-кроссовер CS85 и флагманский кроссовер CS95. Таким образом, к концу года в ассортименте марки будет 14 моделей, хотя не исключено, что дилеры продолжат продавать и «старые» машины.

Фото: Changan