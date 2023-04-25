Шинный концерн Continental продал свои активы в России

Концерн Continental Global Holding Netherlands B.V, владеющий заводом и дистрибутором шин в РФ, подписала соглашение о продаже своей доли в торговой компании «Континентал Тайрс Рус» с АО «Промышленные активы С8», следует из отчетности «Континентал Тайрс Рус». Эта компания связана с S8 Capital Армена Саркисяна, с которой ранее аналогичная сделка была заключена и по заводу шин «Континентал Калуга». В настоящее время обе сделки по продаже российских активов Continental ожидают одобрения властей, пишет газета «Коммерсант».

Стоит отметить, что Армена Саркисяна называют партнером совладельца дилера «АВИЛОН» Александра Варшавского, который сейчас покупает калужский завод Volkswagen. Аналитики считают, что индустриальный партнер может гарантировать шинному заводу объемы поставок, но все-таки рынок вторичной комплектации в силу объемов более привлекателен. По их мнению, линейка будущей продукции предприятия вряд ли будет состоять из имеющихся брендов, но в теории компания может получить технологии Continental.

Напомним, шинный завод «Континентал Калуга» был открыт в октябре 2013 года, инвестиции в проект составили 240 млн евро. Производственная мощность предприятия составляет 4 млн шин в год с перспективами расширения до 16 млн. В настоящий момент на заводе работают более 1000 человек. «Континентал Калуга» выпускает зимние и летние шины для легковых и легкогрузовых автомобилей трех брендов компании: Continental, Gislaved и Matador. Шины калужского производства поставляются на первичный и вторичный рынки. В 2015 году калужский завод Continental начал экспортные поставки, в том числе в страны Европы, Азии и Северной Америки.

Фото: Continental