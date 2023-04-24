Jetour представил первый гибридный кроссовер Dashing i-DM

Марка Jetour в рамках международного автосалона в Шанхае представила ряд новых моделей: гибридный кроссовер Dashing i-DM, внедорожник T2 и концепт-кар T3. Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, кроссовер Dashing i-MD стал первой гибридной моделью в линейке Jetour. Гибридная силовая установка имеет общую мощность 240 кВт и крутящий момент 545 Нм, демонстрируя запас хода более 1000 км. В дальнейшем кроссоверы X70 и X90 также получат гибридные версии, и все эти модели будут представлены на международном рынке. В рамках Шанхайского автосалона Jetour представил модульную платформу Kunlun, на базе которой возможно строить модели, как на классических, так и на альтернативных источниках энергии. Платформа рассчитана на применение электронной и электрической архитектуры, позволяющей интегрировать интеллектуальный салон и ассистенты вождения. Все будущие модели Jetour будут строиться на платформе Kunlun.

Еще одной новинкой Jetour стал флагманский внедорожник T2, который имеет бензиновую и PHEV версии. Он оснащен новейшей системой полного привода 6 поколения BorgWarner с различными внедорожными режимами. В этом году компания планирует вывод модели на глобальный рынок. Что касается концепт-кара Jetour T3, рамный кузов внедорожника лучше адаптирован для сложных условий бездорожья. Длина модели составляет 5.3 м, ширина – 2 м, высота – 1.9 м, а колесная база – 3 м.