Jetour представил первый гибридный кроссовер Dashing i-DM

Марка Jetour в рамках международного автосалона в Шанхае представила ряд новых моделей: гибридный кроссовер Dashing i-DM, внедорожник T2 и концепт-кар T3.
Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, кроссовер Dashing i-MD стал первой гибридной моделью в линейке Jetour. Гибридная силовая установка имеет общую мощность 240 кВт и крутящий момент 545 Нм, демонстрируя запас хода более 1000 км. В дальнейшем кроссоверы X70 и X90 также получат гибридные версии, и все эти модели будут представлены на международном рынке.
В рамках Шанхайского автосалона Jetour представил модульную платформу Kunlun, на базе которой возможно строить модели, как на классических, так и на альтернативных источниках энергии. Платформа рассчитана на применение электронной и электрической архитектуры, позволяющей интегрировать интеллектуальный салон и ассистенты вождения. Все будущие модели Jetour будут строиться на платформе Kunlun.
Еще одной новинкой Jetour стал флагманский внедорожник T2, который имеет бензиновую и PHEV версии. Он оснащен новейшей системой полного привода 6 поколения BorgWarner с различными внедорожными режимами. В этом году компания планирует вывод модели на глобальный рынок.
Что касается концепт-кара Jetour T3, рамный кузов внедорожника лучше адаптирован для сложных условий бездорожья. Длина модели составляет 5.3 м, ширина – 2 м, высота – 1.9 м, а колесная база – 3 м.
Напомним, ранее компания Jetour объявила о выходе на российский рынок, представив среднеразмерный кроссовер Jetour Dashing и семиместный X90 Plus, которые поступят в продажу в мае этого года. Осенью у российских дилеров должен также появиться кроссовер Jetour X70, а в конце года – брутальный Traveller. В начале 2024-го в продаже ожидается компактный кроссовер DX5, который, очевидно, станет самой доступной моделью Jetour.
Что касается планов продаж, то уже в этом году компания «Джетур Мотор Рус» планирует реализовать 15 тыс. автомобилей. Как рассчитывают в компании, это позволит Jetour войти в Топ-5 китайских автопроизводителей по объему продаж в нашей стране, а в перспективе марка метит в тройку лидеров.
«Кроссоверы Jetour ориентированы на молодую аудиторию и выделяются на фоне конкурентов за счет стремительного дизайна и мощных силовых установок от бренда Acteco, известного в России по автомобилям Chery, EXEED и OMODA. Внешне они выглядят интереснее многих моделей Chery при схожем оснащении, что может привлечь часть покупателей. Однако обойти долго развивающийся бренд Chery по продажам Jetour вряд ли сможет. Разве что можно строить предположения касательно отдельных моделей. Так, Jetour DX5 может обойти по продажам Chery Tiggo 4 PRO. Но, как показывает опыт Chery, россияне предпочитают более крупные среднеразмерные кроссоверы», – комментирует исполнительный директор компании Expocar Сергей Фирсов.
Фото: Jetour