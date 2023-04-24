В России начал работу первый китайский автодилер Meilin Auto

Китайский автодилер Meilin Auto стал первой компанией из Поднебесной, которая самостоятельно начала продажи автомобилей в нашей стране. Она намерена продавать в России премиальные китайские электромобили тех марок, которые уже присутствуют в Европе и Америке либо намерены выйти на эти рынки в ближайшее время, поэтому не рискуют открывать официальные российские представительства из-за опасения вторичных санкций в этих странах. Речь идет об автомобилях таких марок, как Hongqi и Li Auto, в меньшей степени о Voyah.

Как рассказал порталу Autonews.ru гендиректор Meilin с китайской стороны Чен Цзяхао, санкции никак не мешают китайским бизнесменам договариваться между собой. Поэтому поставкам автомобилей из КНР в Россию, включая Mercedes-Benz и Volkswagen, ничего не угрожает.

В настоящее время компания Meilin Auto уже принимает заказы на автомобили в своем московском офисе, а летом намерена открыть полноценный шоу-рум. В Meilin рассчитывают сделать ставку на быструю доставку запчастей и комплектующих из Китая, партнерство с сервисными центрами и обучение их персонала китайскими специалистами, а также на предоставление пятилетней гарантии на поставляемые в Россию электромобили.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в России продолжает расти количество дилеров китайских автопроизводителей. Как показал мониторинг официальных сайтов дистрибьюторов по состоянию на конец первого квартала 2023 года, проведенный экспертами агентства «АВТОСТАТ», по сравнению с периодом годичной давности (1 квартал 2022-го) в нашей стране было заключено 522 дилерских соглашения по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. Впрочем, есть и потери – за год было расторгнуто 143 дилерских контракта. Таким образом, общее число дилеров «китайцев» к концу первого квартала составило уже 1114 (год назад было 735).

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что процесс роста дилерских сетей автопроизводителей из КНР будет продолжаться и дальше, поскольку из всех иностранных компаний только они продолжают официальные поставки машин на наш рынок. Причем данный процесс происходит за счет перехода дилеров, ранее сотрудничавших с европейскими и японскими марками, на работу с «китайцами».

Фото: Meilin Auto