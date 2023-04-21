ЕХEED привезет в Россию новые седан и кроссовер Exlantix

Премиальная марка EXEED представила на автосалоне в Шанхае новую линейку электромобилей Exlantix – седан Sterra ES и кроссовер Sterra ET. Обе новинки появятся и на российском рынке, однако под другими названиями, сообщили порталу Autonews.ru представители бренда.

Первым до нашей страны доберется седан Sterra ES – это произойдет до конца 2023 года. Его длина составляет 4,95 м, а ширина – 1,96 м. Колесная база равна 2,9 м. Автомобиль базируется на оригинальной платформе E0X. Силовая установка может состоять из одного или нескольких электромоторов. Мощность пока не раскрывается, однако разгон до 100 км/ч занимает 3 сек. Запас хода на одной зарядке составит 700 км. При этом пополнить батарею с 10 до 80% реально всего за 10 минут при использовании устройств быстрой зарядки, а за пять минут зарядки можно пополнить запас хода на 150 км.

В первом полугодии 2024 года в России ожидается электрический кроссовер Sterra ET. Он построен на той же платформе E0X и получит новейшие батареи Chery NP2.0, которые будут представлены в трех вариантах емкости: 60, 82 и 100 кВт-ч. Запас хода варьируется от 500 до 700 км.

Между тем, ближайшей новинкой EXEED на российском рынке станет серийная версия концепта EXEED AtlantiX, которая появится в продаже под названием RX летом этого года и станет четвертой моделью в линейке EXEED в нашей стране. Кроме того, все три актуальных модели EXEED – среднеразмерный кроссовер TXL, полноразмерный внедорожник VX и компактный кроссовер LX – подвергнутся рестайлингу. Уже в этом году должен быть представлен обновленный флагманский внедорожник EXEED VX.

В целом по итогам 2023 года премиальная марка EXEED планирует реализовать в России не менее 40 тыс. автомобилей против почти 13,7 тыс. машин годом ранее. Как отмечается, сегодня для марки EXEED российский рынок является приоритетным.

Фото: EXEED